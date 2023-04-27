Блиновская планировала мероприятие за границей до задержания

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 94

Елена Блиновская должна была выступить в Ташкенте в ближайшие дни

Блиновская планировала мероприятие за границей до задержания

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Задержание Елены Блиновской

У блогера были серьезные планы на ближайшие дни, но они резко оборвались. Где ждали знаменитость?

Блогер Елена Блиновская должна была в ближайшие дни принять участие в семинаре в Узбекистане. Такие данные есть на сайте iticket.uz.

Известно, что мероприятие под названием «4-е Измерение» с участием знаменитости было запланировано на 28 апреля в Ташкенте в RENAISSANCE HALL на пять вечера. Билеты стоили от 7 до 60 тысяч рублей.

«Сегодня, в едином поле, подтверждая теорию квантовой запутанности, мы способны изменить к лучшему этот… мир…», — говорится в программе к семинару.

Что ж, теперь, вероятно Узбекистан так и не узнает, как изменить мир к лучшему. А Блиновской придется возвращать местным жителям деньги, потраченные за билеты.

О задержании Елены Блиновской утром 27 апреля сообщили в СК РФ. Оказалось, что она «дробила» свой бизнес, дабы занизить доходы. Ее подозревают в неуплате свыше 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц.

Ночью Блиновская хотела сбежать из России, планировала улетететь на самолете, но смогла узнать о планах правоохранителей. По итогу, знаменитость решила арендовать машину с водителем и пересечь границу с Белоруссией. Однако Блиновскую задержали уже в районе Смоленска. Блогер была в домашних тапочках и бомбере.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денежных средств в особо крупном размере.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Блиновская пыталась скрыться из России на арендованном авто с водителем.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
27 апр
Вместе с Блиновской на границе были задержаны двое мужчин
27 апр
Как Блиновская обманула систему: блогер намеренно занижала доходы
27 апр
Эксклюзивное видео обысков коттеджа Елены Блиновской в Истре
27 апр
В домашних штанах и тапочках: первое видео с задержанной Блиновской
27 апр
Накануне ареста Елена Блиновская выступала спикером на бизнес-форуме
27 апр
Блиновская пыталась скрыться из России на арендованном авто с водителем
27 апр
Стали известны подробности задержания Елены Блиновской
27 апр
Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов в особо крупном размере
22 мар
«Длится уже год»: Блиновская прокомментировала слухи о проверках полиции
+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
81.63
0.08 90.14
0.11
Семь раз отмерь, один раз отрежь! Китайский совет дня на четверг, 27 апре...

Последние новости

12:14
Минобороны Польши сообщило о падении неопознанного военного объекта
12:12
Смертельно красиво: могут ли многочисленные операции привести к внезапной смерти
12:09
Астероид с Эйфелеву башню достиг максимального сближения с Землей
12:01
«Украина страдает»: глава ФРС США разоткровенничался в диалоге с Вованом и Лексусом
11:55
Беременная Линдси Лохан впервые показала округлившийся живот
11:54
Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии

Сейчас читают

Марочко раскрыл, сколько техники уничтожено на трех ключевых направлениях СВО
Cкоты загадили все: любовница в шоке от превратившейся в помойку могилы Осина
«Я был шокирован»: Барецкий рассказал об обстановке в замке Пугачевой
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео