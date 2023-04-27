«Поколение совсем другое»: Бедрос Киркоров рассказал о любимом мультгерое сына

Лично самому главе семейства в детстве нравился Карабас-Барабас из сказки «Золотой ключик».

Светскую премьеру «Яга и книга заклинаний» посетило множество звездных гостей, среди которых был и 90-летний Бедрос Киркоров с внуками — Аллой-Викторией и Мартином.

В личной жизни звезды тем временем происходят весомые изменения. Бедрос Филиппович разводится со своей женой Людмилой, с которой прожил в браке более 20 лет. По его словам, супруга отказалась к нему переезжать, а жить на два города — Великий Новгород и Москву — ему сложно.

Более того, за последний год Бедрос много болел, ему нужен достойный уход и реабилитация. И вот на премьеру мультфильма Киркоров-старший пришел, опираясь на две трости. Скоро он снова ляжет на обследование, так как его беспокоят ноги.

«А мультик мне понравился. Наше поколение, конечно, совсем другое. Филипп рос на страшной Яге», — рассказал KP.RU Бедрос Филиппович.

Также он отметил, что заметил по внукам, что они отвыкают от образа страшной Бабы Яги.

«А тут Яга не страшная, симпатичная», — отметил отец короля эстрады.

Лично Киркорову-старшему в детстве нравился Карабас-Барабас из сказки «Золотой ключик».

«Ему Буратино нравился», — улыбаясь ответил Бедрос на вопрос о том, какой персонаж нравился Киркорову-младшему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что потерявший голову от любви Киркоров начал строить дом.