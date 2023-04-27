«До последнего приходил к ученикам»: как прошли последние дни Евгения Бесилашвили

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 51

Евгений Басилашвили в последние дни жизни преподавал для своих студентов

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; Личный архив Ольги Алешиной; 5-tv.ru

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Советский актер и режиссер умер от остановки сердца 27 апреля. Ему было 82 года.

В последние дни жизни Евгений Басилашвили приходил к своим ученикам в институт и продолжал вести уроки. Его коллега Ольга Алешина рассказала 5-tv.ru, что режиссер чувствовал себя плохо, но отдавал последние силы своим студентам и занимался любимым делом.

«До последнего приходил к ученикам. До последнего. Только последнюю неделю его не было в институте, потому что он до этого себя не очень хорошо чувствовал», — рассказала Ольга Алешина.

Сердце артиста все-таки не выдержало и остановилось. Похороны состоятся утром 28 апреля в Волгограде. Похоронят Басилашвили на Димитровском кладбище.

По словам Алешиной, никто до последнего не знал, что артисту нездоровится. Он не любил рассказывать о себе. Особенно — о своем здоровье и самочувствии.

«Все те силы, которые у него были, тратил на то, чтобы увидеть своих студентов. Хотел отдать им все, что есть. Но уже не расплескаться, потому что не было сил, здоровья», — отметила профессор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как о Евгении Басилашвиили отзывается руководитель пресс-службы ВГИИК Татьяна Ковалева.

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«До последнего приходил к ученикам»: как прошли последние дни Евгения Бесилашвили

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