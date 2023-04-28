Не придется маяться: первая рабочая неделя мая будет четырехдневной
Россиян в начале мая ожидает четырехдневная рабочая неделя
Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry
А вторая майская неделя порадует жителей страны еще большим числом выходных.
Первая рабочая неделя для россиян будет четырехдневной — с 2 по 5 мая. Это связано с Праздником весны и труда, который отмечают 1 мая. Он выпадает на понедельник, который станет нерабочим.
После этого — с 6 по 9 мая — россиян вновь ожидают выходные из-за празднования Дня Победы. На работу выходить нужно 10 мая. И эта неделя окажется короче предыдущей — всего три дня. При этом те, кто пожелает выйти на работу в праздничные дни, имеют право на двойную оплату фактически отработанных часов или полноценный отгул.
Вместе с тем в Роструде напомнили, что праздничные нерабочие дни не могут стать причиной для снижения зарплаты работников, получающих оклад. Если же оклад не установлен, за работу в праздничные дни выплачивается денежное вознаграждение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянам позволят жарить шашлыки в парках на майские, но с одним нюансом.
- 27 апр
- В Молдавии решили штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы
- 27 апр
- Международная патриотическая акция «Диктант победы» проходит в пятый раз
- 25 апр
- Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России ко Дню Победы
- 25 апр
- Дюжев раскрыл секрет патриотической песни, способной покорить преданное сердце
- 19 апр
- Память поколений: будут ли штрафовать за фото участников ВОВ на авто на 9 мая
- 18 апр
- «Наш Бессмертный полк»: как в этом году пройдет памятная акция в честь 9 Мая
- 12 апр
- Парад Победы в Крыму — будет или нет?
- 10 апр
- В Кремле ответили на вопрос о Параде Победы в Москве в 2023 году
- 3 апр
- В Кремле рассказали об изменениях в планах проведения парада Победы
- 22 мар
- Более десяти тысяч человек примут участие в параде Победы в Москве
Читайте также
82%
-0.07 90.20
0.06
Нашли ошибку?