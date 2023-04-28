Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Даниила Костецкого

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Подросток страдает от тяжелейшего заболевания — шунтозависимой гидроцефалии.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в традиционной акции День Добрых дел. Накануне героем нашего сюжета стал 14-летний Даниил. У него тяжелейшее заболевание — шунтозависимая гидроцефалия мозга. Врачи уже провели несколько нейрохирургических операций, после каждой из которых ребенку становилось легче. Но сейчас у Даниила случился очередной приступ.

Молодого человека опять мучают сильные головные боли. И он прикован к кровати. Подростку требуется новое шунтирование. На это надо почти два миллиона рублей. У семьи Дани таких денег нет.

Но благодаря Вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать всю сумму и даже больше! Всего за сутки вы перечислили 3 миллиона 272 тысячи 96 рублей.

Большое Вам спасибо!

Тема:
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