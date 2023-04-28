Россияне смогут обращаться к психологам прямо в поликлиниках

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 98

Мурашко: россияне смогут с 1 июля пойти к психологу в поликлинике

Россияне смогут обращаться к психологам прямо в поликлиниках

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Читайте нас в: Дзен Новости

Сейчас в регионах проводится тестирование нововведения.

Жители России смогут обратиться за психологической помощью в поликлинике с 1 июля. К психологу смогут пойти как участники специальной военной операции, так и другие граждане. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Для этого порядок принят, проводят тестирование. У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике. К 1 июля порядок вступает в силу. Сейчас работаем с регионами», — сказал он в беседе с журналистами.

Недавно заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что в ведомстве сформировали рабочую группу, специализированную на предоставлении медицинской помощи при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР). Ее возглавил Михаил Мурашко.

К слову, сегодня стало известно, что фонд помощи детям Донбасса передал новое стоматологическое оборудование в Луганск. Теперь дети не будут бояться ходить к зубному, ведь врачи начнут лечить их с помощью современного оборудования. 5-tv.ru опубликовал кадры с места событий.

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
81.56
-0.07 90.20
0.06
Четыре знака зодиака попадут в энергетический капкан: гороскоп на май 202...

Последние новости

17:08
Путин принял участие в совещании по развитию беспилотной авиации: главное
17:02
Елена Блиновская добровольно оплатила часть долга по налогам
16:57
Хочу, но не могу: почему влюбленные люди постоянно сходятся и расходятся
16:49
«Чистый блеф»: почему ВСУ не смогут начать контрнаступление
16:35
Адвокат: Блиновская не планировала сбегать из России
16:30
Дыма больше нет: почему вейпы для подростков попали под запрет

Сейчас читают

Врач Константинова предупредила о повышенном риске развития рака у живущих рядом с лесными пожарами
Мамины глаза: красавица-дочь поразила фантастическим сходством с умершей Началовой
Может ли сотрудник банка звонить через мессенджер?
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео