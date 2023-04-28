Россияне смогут обращаться к психологам прямо в поликлиниках

Сейчас в регионах проводится тестирование нововведения.

Жители России смогут обратиться за психологической помощью в поликлинике с 1 июля. К психологу смогут пойти как участники специальной военной операции, так и другие граждане. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Для этого порядок принят, проводят тестирование. У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике. К 1 июля порядок вступает в силу. Сейчас работаем с регионами», — сказал он в беседе с журналистами.

Недавно заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что в ведомстве сформировали рабочую группу, специализированную на предоставлении медицинской помощи при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР). Ее возглавил Михаил Мурашко.

К слову, сегодня стало известно, что фонд помощи детям Донбасса передал новое стоматологическое оборудование в Луганск. Теперь дети не будут бояться ходить к зубному, ведь врачи начнут лечить их с помощью современного оборудования. 5-tv.ru опубликовал кадры с места событий.