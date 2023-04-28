Елена Блиновская добровольно оплатила часть долга по налогам

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 57

В ближайшие минуты суд Москвы изберет меру пресечения «матери инфоцыганов», которая, по версии следствия, задолжала государству почти миллиард рублей.

Елена Блиновская добровольно оплатила часть долга по налогам

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Елена Блиновская добровольно оплатила часть долга по налогам. Об этом говорится в материалах дела, оглашенных в Пресненском суде Москвы, сообщает источник 5-tv.ru.

В ближайшие минуты суд Москвы изберет меру пресечения «матери инфоцыганов», которая, по версии следствия, задолжала государству почти миллиард рублей.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
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