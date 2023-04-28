Адвокат Блиновской отказалась комментировать ее меру пресечения — видео

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 25

В отношении блогера возбудили уголовное дело и отправили под домашний арест со строгими ограничениями. Что будет дальше?

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

«Марафон желаний» инфоцыганки Елены Блиновской завершился домашним арестом — именно такую меру пресечения избрал суд на время следственных действий по делу блогера. Женщину обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере: почти миллиарда рублей. По выходу из зала суда недовольный адвокат селебрити Наталья Сальникова отказалась комментировать ситуацию и убежала от журналистов. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский; СК РФ; 5-tv.ru

Согласно решению суда, под домашним арестом Блиновская пробудет до 26 июня. Ей запрещено, в числе прочего, пользоваться социальными сетями и поисковиками в принципе, общаться с людьми, которые хоть как-то относятся к громкому делу. Ранее звезда продавала поклонникам курсы по исполнению желаний и мнила себя королевой. Сейчас же пыл поугас: Елена пришла в суд, закрыв лицо капюшоном полностью, так же сидела во время заседания и оглашения вердикта.

Ранее 5-tv.ru показал, в каком виде Блиновскую задержали на границе с Белоруссией.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
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