В домашних штанах и тапочках: первое видео с задержанной Блиновской

Интернет-знаменитость задержали за неуплату налогов в особо крупном размере.

Следственный комитет РФ показал первые кадры задержанной Елены Блиновской. Блогер в недовольной позе со сложенными на груди руками, спортивных штанах, домашних тапочках и собранным хвостом явно планировала комфортный «побег», однако теперь ей придется ответить перед законом.

В СК отметили, что блогер и двое сопровождавших ее мужчин были задержаны по поручению следственного комитета в 07:05 под Смоленской областью. Глубокой ночью фигурант пыталась сбежать из России в Белоруссию в арендованном авто. Следственные действия по уголовному делу в отношении Блиновской продолжаются.

По версии СК, инфлюенсер с 2019 по 2021 год не уплатила в общей сложности 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц. Она «дробила» бизнес для снижения доходов. Уголовные дела в ее отношении возбуждены сразу по двум статьям — за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств в особо крупном размере.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов в особо крупном размере.