Сержанту Андрею Линийчуку приписывают наибольшее количество сбитых воздушных объектов.

Сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ), известный зенитчик Андрей Линийчук с позывным «Кельт» уничтожен российской артиллерией в зоне спецоперации. Военнослужащий считался одним из лучших в своем деле, ему приписывают наибольшее количество сбитых воздушных объектов. В их числе, по данным украинской прессы, 16 дронов «Орлан», один Zala и даже боевой вертолет Ка-52.

О гибели Линийчука сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на заявление 95-й бригады. «Кельт», по данным издания, первым применил в бою британский переносной зенитный ракетны комплекс (ПЗРК) Starstreak. Отмечается, что он скончался в результате «обстрела».

«Погиб легендарный зенитчик „Кельт“… Его имя уже вписано в военную историю не только Украины, но и Великобритании», — говорится в сообщении.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Москва подключилась к вооруженному конфликту между киевским режимом и Донецкой и Луганской народными республиками, отделившимися в 2014 году. После очередного обострения и серии ударов со стороны ВСУ главы ЛНР и ДНР обратились к РФ за помощью во избежание гуманитарной катастрофы.

Президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации защиту мирного населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию Украины, а также создание условий, гарантирующих безопасность РФ. В сентябре минувшего года субъектами страны по результатам референдумов стали четыре освобожденных от националистов региона — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина продолжает угрожать Белоруссии провокацией на ЧАЭС.