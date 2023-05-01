Омбудсмен Украины призвал жителей новых регионов РФ получить российский паспорт

Дмитрий Лубинец также заявил о разработке законопроекта, который в будущем позволит украинцам отказаться от гражданства России.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец посоветовал жителям новых субъектов РФ получить российские паспорта.

«Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное», — сказал Лубинец.

Омбудсмен также добавил, что сейчас в Киеве разрабатывают законопроект, который в будущем позволит украинцам отказаться от российского гражданства. Тем, кто не хочет получать местный паспорт, он рекомендовал уезжать из России, пишет УНИАН.

В сентябре 2022 года в ходе спецоперации по защите Донбасса российскими войсками были освобождены от националистов основные части Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонская и Запорожская области. По результатам референдумов эти регионы вошли в состав РФ. В ЛНР за такое решение высказались 98,42% жителей, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

ВСУ продолжает бои на границах перечисленных регионов, а также предпринимает попытки контрнаступления. Более того, офис президента Владимира Зеленского регулярно говорит о планах по захвату Крыма, вернувшегося в состав РФ в 2014 году после референдума, на котором 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев проголосовали за это решение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким маневром лидер киевского режима планирует отвоевать полуостров.