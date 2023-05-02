🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 мая. Вторник обещает быть спокойным. При этом энергии дня позволят большинству представителей зодиакального круга сделать прорыв в каких-либо делах.

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♈ Овны

Все, к чему вы стремились, все ваши блестящие идеи вскоре могут быть реализованы. Встаньте и набросайте черновик того, как вы можете добиться успеха. Не слушайте окружающих, которые твердят, что у вас ничего не получится. Закрепите у себя в голове мысль: «Я достоин (на) всего хорошего, что встречается на моем пути». Сегодня позвольте цветку в вашем сердце расцвести, Овны.

Космический совет: наведите порядок в своем доме, в своей жизни и в своем разуме.

♉ Тельцы

Сегодня важно то, что вы делаете, и насколько хорошо. Все ваши труды вскоре дадут свои плоды. Не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте свой путь к цели и стройте новые планы, Тельцы. При этом соблюдайте баланс между работой и отдыхом.

Космический совет: сейчас все идет так, как и должно быть.

♊ Близнецы

Сегодня попытайтесь очистить свой разум от ложных убеждений, Близнецы. Ключ к достижению вашего успеха заключается в том, чтобы оставаться собой. Принимайте вещи такими, какие они есть, а затем прокладывайте свой путь вперед. Рассматривать определенную ситуацию с разных сторон — ваше преимущество на сегодня.

Космический совет: принимайте вещи такими, какие они есть.

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♋ Раки

Сегодня вас окружает любовь и забота, которые принесут вам немного покоя и надежды в разгар торнадо, в котором вы находитесь. Это именно то, чего вы желали в последнее время, Раки. Также звезды подсказывают, совсем скоро туман рассеется и выглянет солнце.

Космический совет: проведите день в окружении близких людей.

♌ Львы

Ваши врожденные лидерские способности помогут вам поделиться своей мудростью там, где это наиболее важно. И не важно какой статус вы занимаете — то, что вы делаете и как вы это делаете, имеет решающее значение. Если вы чувствовали сопротивление в каком-то аспекте своей жизни, попробуйте принять это как свой путь, который необходимо преодолеть. В конечном итоге вы будете там, где хотите быть, но, возможно, сейчас вам предназначено делиться своим светом именно там, где вы находитесь.

Космический совет: примите настоящее, чтобы посеять семена будущего.

♍ Девы

Сегодня вы настроены серьезно, Девы. Вы никогда не уклоняетесь от того, чтобы установить личные границы, хотя, возможно, для вас было бы лучше сегодня просто занять место пассажира и позволить доставить вас в новое место. Также звезды советуют сосредоточиться сегодня на сердечных делах и взаимоотношениях. Сформулируйте четкое намерение и проложите свой путь к нему.

Космический совет: позвольте себе сегодня плыть по течению.

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♎ Весы

Не нужно переживать о том, что думают о вас другие, Весы. Отбросьте эти мысли и взгляните на вещи более широко. Также звезды советуют очистить вокруг себя пространство и обновить список задач, вычеркнув ненужное, или то, что можно делегировать.

Космический совет: отпустите обиды, которые вынуждают вас стоять на месте.

♏ Скорпионы

Пришло время заявить о себе миру, Скорпионы. Ожидайте, что сегодняшний день станет днем, когда все начнет быстро меняться. Просто наблюдайте за тем, что разворачивается вокруг вас. Вы именно там, где вам предназначено быть. Звезды предупреждают, не позволяйте прошлым неудачам развивать в вас неуверенность.

Космический совет: сегодня все будет складываться в вашу пользу.

♐ Стрельцы

Сознательное и целенаправленное использование вашей энергии и усилий принесет вам удивительную пользу. Теперь, когда вы поняли, каким образом лучше всего функционируете, продолжайте двигаться по своей полосе, не пытаясь обогнать кого-либо. Будьте нежны и добры к себе сегодня, Стрельцы. И да, не забудьте добавить ко всему немного терпения.

Космический совет: двигайтесь к цели в своем ритме, не пытаясь обогнать других.

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♑ Козероги

Сегодня приложите ручку к бумаге и четко запишите все свои мысли, Козероги. Записав это, вы не только почувствуете реальность, но и избавитесь от всех ненужных излишеств в своих мыслях и придадите им большую ясность. С помощью этого простого упражнения вы, вероятно, поймете, что все ваши тревоги могут быть необоснованными, потому что у вас действительно есть четкий путь вперед.

Космический совет: обратите свой взор внутрь себя.

♒ Водолеи

Действуйте сегодня аккуратно и не спеша. Позвольте вашему внутреннему двигателю проснуться, разогреться и, возможно, просто немного отдохнуть сегодня. Сегодня лучше нажать на «паузу» и вернуться к делам позже, Водолеи. Жизнь — это не игра в lego, которую нужно постоянно строить. Это семя, которое нуждается в заботе.

Космический совет: дайте себе отдых от всех дел.

♊ Рыбы

Если вы пытались каким-либо образом контролировать или форсировать результаты своей работы, то, возможно, пришло время вернуться к началу и спросить себя, почему для вас так важно, чтобы эта ситуация развивалась только определенным образом. Ответ, вероятно, будет заключаться в глубоко укоренившемся страхе перед неизвестным. Перед вами открываются новые двери — пора сделать шаг вперед.

Космический совет: пора выйти из зоны комфорта и сделать шаг в неизвестность.