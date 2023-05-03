Что делать, когда все вокруг бесит: ТОП-6 лайфхаков для душевного спокойствия

Почему возникает раздражительность и как с ней бороться?

Раздражительность является частой проблемой в повседневной жизни современного человека. Зачастую она возникает из-за проблем в личной жизни или внешних факторов. Однако иногда раздражительность может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Как с ней бороться — рассказал мотивационный коуч Джобир Шоев, перечислив шесть простых способов.

В интервью изданию «Страсти» он отметил, что в приоритете у человека должна быть забота о себе, а пренебрежение собственными чувствами и ощущениями может привести к необратимым последствиям.

Спите столько, сколько требует ваш организм

Рекомендуется спать минимум восемь часов в сутки. Однако, если после пробуждения вы все еще чувствуете себя уставшими, то минимальную норму следует увеличить на один-два часа.

Временно откажитесь от кофеиносодержащих напитков

Любителям кофе придется исключить этот напиток из рациона. Он является сильным стимулятором, но за приливом энергии следует спад и, как следствие –раздражительность.

Следите за уровнем сахара в крови

Слишком низкий уровень сахара в крови приводит к выбросу в организме кортизола (гормон стресса — Прим. ред.). А он, в свою очередь, может вызвать агрессию у некоторых людей.

Делите большие задачи на маленькие

Огромный список дел не позволит вам находиться в спокойном состоянии. Лучше разделите их на маленькие задачи и постепенно выполняйте одну за другой. При этом не забывайте себя хвалить!

Практикуйте дыхательную гимнастику

При возникшем раздражении очень помогают дыхательные упражнения. Глубокие вдохи во время стрессовых ситуаций замедляют сердцебиение и снижают уровень кортизола в организме.

Уделяйте время своему телу

Спорт сделает вас счастливее! И это научно доказано: во время физических упражнений в вашем теле повышается уровень эндорфинов, которые улучшают общее самочувствие, поднимают настроение, снимают боль и уменьшают стресс.

«Вы должны сделать заботу о себе приоритетной. К сожалению, мы часто путаем заботу о себе с эгоизмом и считаем, что если мы уделяем время себе, значит, мы пренебрегаем другими в нашей жизни», — заключил коуч.

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