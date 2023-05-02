Путин выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Зайцева

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 578

Российский лидер отметил вклад «красного Диора» в развитие отечественной индустрии моды.

Путин выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Зайцева

Фото: www.globallookpress.com / Алексей Майшев

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Тема:
Умер Вячеслав Зайцев

Глава РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким скончавшегося российского модельера Вячеслава Зайцева. Соответствующее сообщения появилось на официальном сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем», — написано в опубликованной телеграмме.

Президент добавил, что великий кутюрье сделал очень многое для развития отечественной модной сферы, превратив отрасль в настоящее искусство. Путин также отметил, что при жизни Вячеслав Михайлович был не только талантливым художником и творцом, но и душевным и щедрым человеком.

Советский и российский модельер, народный художник РФ Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. Ему было 85 лет. Глава РФ подчеркнул, что память о мастере навсегда останется в сердцах его окружения.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер модельер Валентин Юдашкин. Известному творцу российской моды было 59 лет. 

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