Правила здоровой жизни: как избежать болезней в старости

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 2 790

Врач Кудашкина: избежать болезней в старости можно, если поместить организм в благоприятные условия существования

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru

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Возможно ли избежать «болячки», с которыми мы можем столкнуться в старости?

В молодости человек способен предотвратить развитие болезней, с которыми может столкнуться в старости. Об этом рассказала врач-дерматолог и косметолог Елена Кудашкина в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

По словам эксперта, даже генетически не очень здоровый организм можно «закалить». Если генетика — это то, что заложено в генах, то эпигенетика — это все то, что окружает организм. К ней относятся окружающая среда, сон, питание, мышление, психологический и физический статус. И все эти факторы не меньше генетики влияют на общее состояние организма. Как раз с помощью эпигенетики, отметила Кудашкина, можно закалить не очень здоровый организм.

«Поместить в хорошие, благоприятные для него (организма — Прим. ред.) условия существования и знать, как предотвратить и профилактировать проблему. Тогда в старости можно не болеть», — объяснила врач.

В этом людям помогают врачи профилактической превентивной персонализированной медицины. По словам Кудашкиной, такие эксперты дают пациентам рекомендации по питанию, сну, движению, различным препаратам и добавкам. Все это поможет организму максимально эффективно функционировать и не болеть.

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