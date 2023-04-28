Отеки и боли: какие пять ранних симптомов говорят о наличии тромбоза

Врачи предупреждают, что при выявлении одного из признаков, необходимо обратиться к специалистам.

Тромбоз — очень опасное явление. О его наличии может свидетельствовать множество факторов и их нужно учитывать. О том, как распознать наличие тромба, в интервью Solenka.ru рассказала врач-терапевт Анна Калинина.

По ее словам, изначально тромбоз возникает, когда сгустки крови блокируют кровеносные сосуды. Венозный тромбоз могут вызвать повреждение вен на ногах, неспособность передвигаться, ожирение, переломы, наследственные заболевания, аутоиммунные расстройства, а также лекарства, которые повышают риск свертывания крови.

А вот артериальный тромбоз может быть вызван атеросклерозом, что приводит к появлению бляшек на стенках артерий. Эта бляшка может внезапно разорваться, тогда образуется тромб.

Медицинские работники госпиталя Джонса Хопкинса в США выявили несколько симптомов, которые помогут определить, есть ли у человека тромбоз:

боль в одной ноге (обычно в икре или внутренней поверхности бедра);

отек ноги или руки;

боль в груди;

онемение или слабость на одной стороне тела;

внезапное изменение психического состояния.

Врачи предупреждают, что эти признаки близки и к симптомам других заболеваний. Однако, почувствовав один из них, необходимо обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, могут ли тромбы достигать гигантских размеров и почему.