Церемония прощания с Валентином Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 1 299

Модельер скончался после продолжительной болезни. Его организм поразила онкология.

Церемония прощания с Валентином Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Церемония прощания с известным российским модельером Валентином Юдашкиным состоится в субботу, 6 мая, в Москве. Об этом сообщили в его Доме моды.

Мероприятие запланировано на 11:00. Желающие проститься с дизайнером соберутся на Троекуровском кладбище.

Законодатель моды Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни во вторник, 2 мая. Причиной трагического события стала прогрессирующая онкология, которая поразила не только почку модельера, но и добралась до головного мозга. Врачи, к сожалению, отмечали лишь отрицательную динамику лучевой терапии.

Юдашкина знают как создателя Дома моды Valentin Yudashkin. Он является автором коллекций в том числе для российских спортсменов и армии. Его образы показывали в Париже, Милане, Нью-Йорке и других городах мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что были опубликованы кадры с последней коллекции модельера Валентина Юдашкина. Дизайнерскую одежду представили во время Московского показа мод в июне 2022 года.

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