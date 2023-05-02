«Сердце разрывается»: Валерия трогательно попрощалась с Юдашкиным

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 2 741

Певица РФ Валерия назвала Валентина Юдашкина человеком огромной души

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Никто не был готов к потере великого кутюрье, хотя все знали, что он давно боролся с онкологией.

Валентин Юдашкин был человеком с несгибаемой волей характера и огромной душой. Так певица Валерия охарактеризовала великого дизайнера, внезапно ушедшего из жизни 2 мая. Артистка рассказала 5-tv.ru, что никто не был готов к этой потере, хотя все знали, что кутюрье давно болел.

«Отойти невозможно. Это был человек с несгибаемой волей характера и, самое главное, огромной души», — заявила Валерия.

Также она отметила внутреннюю красоту Юдашкина. Она буквально транслировалась во внешний мир и выражалась в работах, которые создавал мастер. Их Валерия назвала настоящими произведениями искусства.

«Светлая ему память. Валечка всегда в нашем сердце», — с горечью сказала певица.

Валентин Юдашкин скончался после продолжительной борьбы с болезнью. Семь лет назад у модельера диагностировали онкологию, противостоять которой не помогала даже лучевая терапия. Церемония прощания с Валентином Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru писал, что последнее появление Валентина Юдашкина за месяц до смерти сняли на видео.

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