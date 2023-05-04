«Полтора года без еды и без воды»: Света Светикова о жизни после «Фабрики звезд»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 403

Света Светикова полтора года сидела без работы после «Фабрики звезд»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Эстрадная певица с досадой вспоминает о сложностях, которые ей пришлось пережить.

Выпускница «Фабрики звезд» Света Светикова после окончания музыкального реалити-шоу не могла работать. Об испытаниях, с которыми она столкнулась после проекта, звезда российской версии мюзикла «Нотр-Дам де Пари» эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru.

После тура в рамках музыкального реалити-шоу артистка подписала контракт на десять лет, согласно которому она могла работать только с представителями «Фабрики звезд».

«Когда тебе дают вот такой красивый контракт, где сидят все звезды Российской Федерации рядом с тобой, и ты ребенок, тебе 20 лет, и говорят: „Вот скоро ты едешь на Евровидение“, ты берешь просто его и подписываешь», — объяснила Света Светикова.

Но слова продюсеров, которые уверяли помочь добиться успеха в музыкальной индустрии, так и остались словами. По признанию Светиковой, ее оставили за бортом на многие годы, хотя она была готова работать круглосуточно.

«Полтора года без еды и без воды фактически. Потому что я не могла работать. Меня звали, а я не могу, потому что мне не разрешали работать ни с каким материалом», — рассказала Света Светикова.

Артистка «перетерпела» этот период, выдержав жесткие договоренности. А времена, связанные с проектом, Светикова называет опытом. Тем не менее певица благодарна музыкальному реалити-шоу и убеждена, что проект ей больше дал, чем забрал.

Ранее 5-tv.ru писал, как Доминик Джокер раскрыл, кого брали на «Фабрику звезд».

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