«Он будет рад»: сын Зайцева объяснил, почему великого кутюрье похоронят в Щелково
Сын Вячеслава Зайцева сообщил, что модельера похоронят в Щелково по его же просьбе
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Российский модельер Вячеслав Зайцев ушел из жизни 30 апреля. Открытая церемония прощания с модельером состоится 4 мая. Но почему не в Москве?
Модельера Вячеслава Зайцева похоронят в подмосковном Щелково, потому что он прожил там 30 лет. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru сын дизайнера Егор Зайцев объяснил, что отец всегда хотел быть похоронен на территории усадьбы, на маленьком кладбище. Было принято решение хоронить в родном Щелково, но на более большой территории, чтобы «не прятать отца от всех»
«Щелково заслужило, чтоб мой папа был у них. Он 30 лет прожил там. Прекрасное кладбище, на земле, где он хочет быть, в Щелково, в черте города, там роскошный храм», — рассказал наследник.
Он также объяснил, почему не сразу смог забрать тело отца из морга. В прокуратуре Егору Зайцеву заявили, что без его показаний не смогут отдать тело модельера.
4 мая в 12 часов начнется служба в храме, затем состоятся сами похороны. Церемония прощания будет открытой, а вот поминки, как рассказал Егор Зайцев, пройдут в узком кругу. В усадьбе великого модельера соберутся только самые близкие.
«Простимся скромно, все-таки день похорон, день прощания, но зато ему будет приятно, он будет рад, потому что его дух там везде. <…> Он будет смотреть и радоваться, что близкие к нему пришли именно туда. Устраивать пир во время чумы — отец бы этого не простил. Все будет достойно», — заявил сын Зайцева.
Ранее 5-tv.ru писал, как прошли последние часы жизни Вячеслава Зайцева.
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