Встретили песнями и танцами: Лавров прибыл с рабочим визитом в Индию

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 998

Лавров прибыл с рабочим визитом в Индию

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Там политик примет участие в заседании глав МИД ШОС

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Индию. Борт политика приземлился в городе Панаджи — столице самого маленького индийского штата. Там он примет участие в заседании глав МИД ШОС.

Ко встрече с российским политиком индийская сторона подготовилась. Прямо в аэропорту организовали представление с народными песнями и танцами.

«Здесь у главы внешнеполитического ведомства сегодня более чем горячий день. На улице плюс 30, а в повестке сразу три рабочие встречи с коллегами из Индии, Пакистана и Китая», — передал корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Кроме того, у Лаврова запланированы двусторонние встречи с главами МИД Индии, Китая и Пакистана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло большое турне Сергея Лаврова по Латинской Америке.

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
79.31
-0.65 87.58
-0.08
Знай край, да не падай: китайский совет дня на четверг, 4 мая

Последние новости

12:35
Как проходит церемония прощания с Вячеславом Зайцевым — видео
12:32
«Самые различные»: Кремль о возможных ответах на атаку беспилотников
12:27
«Полтора года без еды и без воды»: Света Светикова о жизни после «Фабрики звезд»
12:26
«Мир моды потерял гения»: Сергей Зверев приехал попрощаться с Вячеславом Зайцевым
12:24
«Только вперед»: ВС РФ готовы отразить возможное наступление ВСУ
12:20
Концерн Henkel завершил продажу своих активов в РФ

Сейчас читают

Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру
Экономист Гинько предупредил, что США обострят конфликт на Тайване ради сдерживания кризиса
«Ощущение безопасности»: какими проблемами в будущем грозит дочери Орловой раздельный сон с матерью
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео