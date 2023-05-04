Врач предупредил о напитке, который ухудшает эрекцию

Врач предупреждает, что из-за чрезмерного употребления пива провоцируется гормональный дисбаланс.

Значительное поражение эректильной функции и либидо наносит алкоголь. Существует мнение, что напитки, содержащие спирт, усиливают желание и улучшают эрекцию, но это миф. Об этом Газета.ру рассказал руководитель Центра мужского здоровья «Нова Клиник», уролог-андролог Гусейин Садыков.

«Конечно, в первые минуты либидо может повыситься за счет общей эйфории, однако половой акт часто нестабилен, поскольку прерывается из-за венозной утечки, возникающей рефлекторно», — отмечает специалист.

Врач предупреждает, что из-за чрезмерного употребления пива провоцируется гормональный дисбаланс. Сообщается, что это происходит из-за наличия в напитке фитогормонов, которые похожи по структуре с эстрогенами.

Как следствие, появляется дисбаланс тестостерона и эстрогенов, что приводит к развитию абдоминального и общего ожирения, гиперхолестеринемии, гипогонадизма, инсулинорезистентности. Такие патологии отрицательно сказываются на эректильной функции.

Садыков акцентирует внимание на том, что при длительном употреблении алкоголя снижается функция печени и поджелудочной железы.

Это вызывает нарушение обмена веществ и гормонального фона, а также приводит к сосудистым патологиям, способствующим развитию эректильной дисфункции и других ухудшений в сексуальной жизни, подытоживает эксперт.

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