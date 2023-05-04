Появились сомнения: Эд Ширан может уйти со сцены
Музыкант Эд Ширан заявил, что бросит музыку, если проиграет суд об авторских правах
Фото: www.globallookpress.com / Panoramic
Известного певца подозревают в плагиате песни 1973 года Марвина Гэя «Let's Get It On».
Музыканта Эда Ширана подозревают в копировании материалов старой песни Марвина Гэя Let's Get It On для собственного трека Thinking Out Loud. Во время слушания по делу певец заявил в зале суда, что бросит карьеру, если обвинения окажутся правдивыми. Такое решение он принял в связи с тем, что разбирательство сильно отражается на его самочувствии.
«Я всю свою жизнь посвятил исполнению и сочинению песен, а теперь это умаляют, и это меня оскорбляет», — говорит Ширан.
Сам музыкант вину отрицает, а адвокат артиста отмечает, что Эд Ширан и соавтор песни Эми Вадж использовали «стандартные композиционные решения и музыкальные гармонии».
Когда будет финальное судебное решение, неизвестно. Но уже сейчас большинство фанатов на стороне британского певца. Они сравнили две песни и не нашли между ними никакой разницы. Такого же мнения придерживается и сам Эд Ширан.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец Эд Ширан намерен выпустить посмертный альбом.
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