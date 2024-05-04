Точно в цель: российские силы поразили подразделение ВСУ у Часова Яра

Российские силы поразили подразделение ВСУ у Часова Яра
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Боевики прятались в разрушенных зданиях, но их это не спасло.
Артиллеристы 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии поразили подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Часова Яра. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.
На кадрах видно, что боевики расположились в разрушенных зданиях. Российские военные нанесли по их позициям шесть точечных ударов крупнокалиберными снарядами.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, с начала 2024 года под контроль российских сил уже перешло 547 квадратных километров территории новых регионов РФ. Только за последние две недели были взяты три населенных пункта в ДНР. Бойцы продолжают взламывать систему опорных пунктов ВСУ, боевики бросают позиции и бегут.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине теперь признают годными к службе в тылу больных ВИЧ и раком.
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