Не курить и не пить: что запретили проносить на парад Победы в Москве

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 83

Вейпы и воду запретили проносить на парад Победы на Красной площади

Не курить и не пить: что запретили проносить на парад Победы в Москве

Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

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Тема:
День Победы 9 Мая

На этот раз никаких шариков. За безопасностью будут следить внимательно.

Список запрещенных предметов к проносу на парад Победы 9 мая в Москве пополнился. Об этом сообщает ТАСС.

По последним данным, на Красную площадь нельзя будет принести с собой электронные сигареты, вейпы, велосипеды, электросамокаты, воздушные шары, спички и воду.

В черный список попали также флаги и домашние питомцы, а отдельным пунктом значатся беспилотники и любые иные летательные аппараты.

Парад Победы в честь 9 Мая традиционно состоится на Красной площади в Москве. Решение не изменять планы было принято на фоне произошедшей атаки на резиденцию президента Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о проведении парада Победы в обычном режиме.

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