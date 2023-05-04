Не курить и не пить: что запретили проносить на парад Победы в Москве

На этот раз никаких шариков. За безопасностью будут следить внимательно.

Список запрещенных предметов к проносу на парад Победы 9 мая в Москве пополнился. Об этом сообщает ТАСС.

По последним данным, на Красную площадь нельзя будет принести с собой электронные сигареты, вейпы, велосипеды, электросамокаты, воздушные шары, спички и воду.

В черный список попали также флаги и домашние питомцы, а отдельным пунктом значатся беспилотники и любые иные летательные аппараты.

Парад Победы в честь 9 Мая традиционно состоится на Красной площади в Москве. Решение не изменять планы было принято на фоне произошедшей атаки на резиденцию президента Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о проведении парада Победы в обычном режиме.