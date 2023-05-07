Прадед SHAMAN принимал участие в освобождении Ленинграда от блокады

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 22 182

С самого детства музыкант выступает на концертах, которые посвящены великому празднику.

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Прадед SHAMAN (Ярослав Дронов) участвовал в освобождении Ленинграда от блокады. Певец эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru о ценности 9 мая в его семье в Кремлевском дворце на концерте, посвященном 78-летию Победы.

Своего прадеда музыкант знает лишь по рассказам бабушки. Артисту не удалось познакомиться со своим родственником, ведь тот умер еще в возрасте 57 лет в далеком 1976 году.

«Он прошел полностью всю войну: от начала до победы, прошел блокаду Ленинграда. <…> По словам бабушки, тогда была зима, было очень холодно, они лежали на снегу перед атакой. Когда их командир поднимал в атаку, они не могли встать, потому что шинели просто примерзали», — делится SHAMAN.

Более того, как рассказывает музыкант, из-за голода военнослужащим приходилось питаться даже крысами. После окончания войны прадед SHAMAN был награжден медалью «За отвагу» и медалью «За оборону Ленинграда».

По словам певца, еще в самом детстве он выступал на концертах в честь Дня Победы. А также вместе со своими близкими ходил на городское шествие — парад, чтобы отдать честь людям, которые ценой своих жизней принесли победу советскому народу.

Ранее 5-tv.ru писал, что большинство россиян назвали День Победы самым важным праздником.

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