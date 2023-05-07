Прадед SHAMAN принимал участие в освобождении Ленинграда от блокады

С самого детства музыкант выступает на концертах, которые посвящены великому празднику.
Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
Прадед SHAMAN (Ярослав Дронов) участвовал в освобождении Ленинграда от блокады. Певец эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru о ценности 9 мая в его семье в Кремлевском дворце на концерте, посвященном 78-летию Победы.
Своего прадеда музыкант знает лишь по рассказам бабушки. Артисту не удалось познакомиться со своим родственником, ведь тот умер еще в возрасте 57 лет в далеком 1976 году.
«Он прошел полностью всю войну: от начала до победы, прошел блокаду Ленинграда. <…> По словам бабушки, тогда была зима, было очень холодно, они лежали на снегу перед атакой. Когда их командир поднимал в атаку, они не могли встать, потому что шинели просто примерзали», — делится SHAMAN.
Более того, как рассказывает музыкант, из-за голода военнослужащим приходилось питаться даже крысами. После окончания войны прадед SHAMAN был награжден медалью «За отвагу» и медалью «За оборону Ленинграда».
По словам певца, еще в самом детстве он выступал на концертах в честь Дня Победы. А также вместе со своими близкими ходил на городское шествие — парад, чтобы отдать честь людям, которые ценой своих жизней принесли победу советскому народу.
Ранее 5-tv.ru писал, что большинство россиян назвали День Победы самым важным праздником.
- 7 мая
- Президент Киргизии Жапаров прилетел в Москву на переговоры с Путиным
- 7 мая
- Александр Ф. Скляр и Рич представили клип о спецоперации ко Дню Победы
- 7 мая
- Кириенко подчеркнул важность сохранения истории ВОВ на слете «Послов Победы»
- 6 мая
- Посол в ФРГ Нечаев назвал аморальным запрет символики и флагов в День Победы
- 6 мая
- Опубликованы кадры допроса организатора фейковой акции «Небесный полк»
- 6 мая
- Участник фейковой акции «Небесный полк» признался в оправдании терроризма: «Я осознал»
- 5 мая
- Задержаны диверсанты, планировавшие устроить в России фейковую акцию «Небесный полк»
- 5 мая
- Путин обсудил с членами Совбеза подготовку празднования Дня Победы
- 5 мая
- Песков: традиционного приема в Кремле 9 мая не будет
- 5 мая
- Путин пригласил президента Таджикистана в Москву на празднование Дня Победы
Читайте также
33%
-1.79 84.91
-2.09
Нашли ошибку?