Рябков: Россия и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта

Отношения между Россией и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

«Мы работаем над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта, мы уже стоим на грани, на краю этой пропасти», — сказал он.

Рябков подчеркнул, что Россия готова использовать буквально все средства, чтобы не допустить посягательств на безопасность страны, президента и политического руководства.

Дипломат отметил, что по мере необходимости РФ взаимодействует со Штатами, контакты «существуют и проводятся» на всех уровнях, в том числе в кабинетах «на высоких этажах». При этом Москва не намерена идти на односторонние уступки Вашингтону. Диалог между двумя государствами возможен только при балансе интересов, заключил Рябков.

До этого, 3 мая, стало известно, что два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать Кремль. Инцидент случился ночью. Успешно отработавшие системы радиоэлектронной борьбы вывели из строя летательные аппараты, и они рухнули на землю. Никто не пострадал.

В Кремле атаку назвали покушением на Владимира Путина. Там также заявили о причастности Вашингтона к произошедшему. Москва назвала сучившиеся террористическим актом и оставила за собой право ответить на попытку нападения, где и когда она посчитает нужным. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему в Кремле считают, что Украина не могла принять решение об атаке беспилотников без США.