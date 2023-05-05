Звезду сериала «Морские дьяволы» госпитализировали

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 391

Артистку театра «Лицедеи» Снежану Прудько госпитализировали

Звезду сериала «Морские дьяволы» госпитализировали

Фото: Кадр из сериала «Морские дьяволы. Рубежи Родины», 2018 г.

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Несчастье случилось с артисткой прямо на работе.

Одна из актрис театра «Лицедеи» в Санкт-Петербурге попала в больницу. Ей оказалась Снежана Прудько. Как стало известно 5-tv.ru, 31-летняя женщина упала в театре. Врачи диагностировали ей ушиб мягких тканей головы и левого плеча. Состояние Прудько стабильное, поэтому ее отпустили домой.

Снежана Прудько известна не только своими театральными ролями, но и образом Олеси Умановой с позывным «Ума» из сериала «Морские дьяволы».

Похожая история ранее произошла с артисткой РСФСР Еленой Прокловой. Звезда готовилась к выступлению в Крыму, когда с ней случилось несчастье: она упала и подвернула ногу во время репетиции. В результате у знаменитости был перелом со смещением. Несмотря на гипс, наложенный крымскими врачами, актриса все равно сыграла пять спектаклей.

Когда Проклова вернулась в Москву, то сразу обратилась к медикам Боткинской больницы. Оказалось, перелом тяжелый — с осколками. Ей сделали операцию и установили пластину. В итоге все кончилось хорошо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 88-летняя Валентина Талызина заявила о поиске сиделки.

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