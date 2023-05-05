«Пока без загара»: Волочкова улетела на Мальдивы и выложила горячие фото

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Полина Долгова
Полина Долгова 1 072

Волочкова опубликовала новые фото с очередного отдыха на Мальдивых

«Пока без загара»: Волочкова улетела на Мальдивы и выложила горячие фото

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Балерина порадовала подписчиков целой серией фотографий, посвященных началу отпуска, на которую в соцсетях отреагировали неоднозначно.

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова рассказала подписчикам в Instagram*, что улетела отдыхать на Мальдивские острова. В доказательство знаменитость опубликовала целую серию фотографий, посвященных началу отпуска.

«Мальдивы, привет», — написала Волочкова.

Однако вместо теплых пожеланий приятного времяпрепровождения знаменитость столкнулась с волной критики и насмешками. Сначала хейтеры высмеяли ее пристрастие к поездкам на райские острова, а потом не забыли написать и о фирменном шпагате и гадать, как быстро появятся новые снимки.

«Пока без загара. С синяками от недавнего спектакля. Но в новом купальнике. Красиво?» — написала под постом балерина.

Комментаторы тут же активизировались и начали обсуждать почти обнаженное тело звезды.

«Купальник хороший, но мое мнение его нужно надеть позже, на загорелое тело и обувь сменить»;

«У Насти комплекс роста, что она выбирает такую обувь. У нее и так с ростом все отлично»;

«Ну, кстати, конкретно эти фото красивые, не придерешься», — пишут подписчики.

Сама знаменитость по прилету не стала ничего комментировать. Первым делом Волочкова провела рум-тур по номеру отеля и показала, какой погодой встретили ее Мальдивы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто оказался новым «возлюбленным» Волочковой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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