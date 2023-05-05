ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19 в мировом здравоохранении
Глава ВОЗ объявил об отмене статуса пандемии COVID-19
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov / Izvestia
Принять такое решение призывал комитет экспертов по чрезвычайным ситуациям.
Статус пандемии COVID-19 отменен в мировом здравоохранении. Об этом объявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
По его словам, принять такое решение советовал комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.
Прежде в России зафиксированы четыре случая заболевания новым штаммом коронавируса «арктур», который обладает большей заразностью и умеет обходить коллективный иммунитет. При этом отечественные тесты на коронавирус выявляют опасного «новичка», а система здравоохранения готова отразить грядущие вирусные «атаки» и справиться с возможными перегрузками.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Штаты фактически признали, что их препараты от коронавируса опасны для здоровья.
- 25 апр
- «Счастливая гипоксия»: пульмонолог перечислил основные признаки постковида
- 20 апр
- Заставит надеть маски? Чем опасен выявленный в России подвид коронавируса «арктур»
- 20 апр
- Будут ли вводить дополнительные меры из-за нового подвида COVID-19
- 20 апр
- «Большая заразность»: подвид коронавируса «арктур» может обходить иммунитет
- 18 апр
- В России обнаружена новая разновидность COVID-19 — «Арктур»
- 8 апр
- Доказано, что у переболевших COVID-19 могут родиться дети с повреждением мозга
- 7 апр
- Вбрасывают новые штаммы: в Минобороны РФ увидели искусственную подпитку пандемии
- 21 мар
- О чем могут сигнализировать проблемы с памятью у молодежи после COVID-19
- 14 мар
- Китай возобновил выдачу виз иностранцам
- 14 мар
- Глава ВОЗ выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19
53%
-1.79 84.91
-2.09
Нашли ошибку?