ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19 в мировом здравоохранении

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 90

Глава ВОЗ объявил об отмене статуса пандемии COVID-19

ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19 в мировом здравоохранении

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov / Izvestia

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Принять такое решение призывал комитет экспертов по чрезвычайным ситуациям.

Статус пандемии COVID-19 отменен в мировом здравоохранении. Об этом объявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

По его словам, принять такое решение советовал комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Прежде в России зафиксированы четыре случая заболевания новым штаммом коронавируса «арктур», который обладает большей заразностью и умеет обходить коллективный иммунитет. При этом отечественные тесты на коронавирус выявляют опасного «новичка», а система здравоохранения готова отразить грядущие вирусные «атаки» и справиться с возможными перегрузками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Штаты фактически признали, что их препараты от коронавируса опасны для здоровья.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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