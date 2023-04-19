Американские вакцины Moderna и Pfizer запретили использовать в США

Штаты фактически признали, что их препараты от коронавируса опасны для здоровья. Местное управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов запретило использовать сразу две самых популярных в США вакцины: Moderna и Pfizer. Хотя официальные причины изъятия медикаментов из оборота организация пока никак не пояснила.

За весь период пандемии по всему миру неоднократно фиксировались осложнения и даже летальные случаи после применения этих вакцин. Moderna и Pfizer пропали из больниц буквально через неделю после снятия режима чрезвычайной ситуации связанного с пандемией. Его ввели три года назад и с тех пор несколько раз продлевали и отменили только 10 апреля.