Рубль поднялся: как падение доллара отразится на ценах в России

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Полина Долгова
Полина Долгова 59

Экономист Остапкович: за полумесячный период можно лучше понять, куда движется валютный курс

Рубль поднялся: как падение доллара отразится на ценах в России

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Эксперт отмечает, что никаких предпосылок для серьезных изменений курса, чтобы он улетел к отметке 60 рублей за доллар — нет.

Рубль поднялся — в пятницу курс доллара на Московской бирже в ходе торгов опустился ниже 77 рублей. Это случилось впервые с 31 марта. Весь апрель доллар стоил примерно 82 рубля, но вот теперь уже шестую торговую сессию с 27 апреля по 5 мая доллар дешевеет. О том, в чем причина нашей крепости, хорошо ли это, и вообще, что ждет валютный курс дальше, KP.RU спросили директора Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгия Остапковича.

Эксперт ответил, что по одной неделе нельзя судить о принципиальном изменении вектора курса. Ситуация сейчас спокойная, мы находимся в зоне экономической неопределенности. На рубль могут влиять такие причины, как, например, кто-то не вышел на торги или праздники. Также конец налогового периода может сильно влиять на стоимость валюты.

«Нужно подождать хотя бы еще неделю, тогда за полумесячный период можно лучше понять, куда движется валютный курс», — ответил Остапкович.

По мнению экономиста, рубль нашел свои комфортные границы в пределах 78-81 за доллар. Такой интервал устраивает бюджет Российской Федерации и экспортеров, которые добывают валюту для страны.

«Никаких предпосылок для серьезных изменений курса, чтобы он улетел, например, к отметке 60 рублей за доллар, сейчас не существует», — отмечает эксперт.

Остапкович утверждает, что укрепление рубля для бюджета и экспортеров — плохо. Для населения, возможно, хорошо, если исходить из того, что это приведет к уменьшению цен на импортные продукты. Но не факт, что снижение курса обязательно приведет именно к этому, так как это медленный процесс. Дело в том, что падение курса на один или три рубля никак не влияет ни на цены, ни на инфляцию.

Для того, чтобы снижение повлияло хоть на что-то, оно должно стабильно наблюдаться хотя бы в течение одного месяца, заключает эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что РФ возобновит покупку иностранной валюты.

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