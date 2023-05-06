«Это не работа, это страсть»: Оззи Осборн возвращается на сцену

Рокер решил, что больше не может сидеть без дела.

Британский певец и фронтмен легендарной рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн объявил о своем возвращении на большую сцену. Об этом сообщает издание Metal Hammer.

«Ты не можешь покинуть эту игру. Это не работа, это страсть. Я не умею больше ничего делать. Я дорожный пес, понимаешь? Я делал это 55 лет», — поделился он.

Также Оззи добавил, что музыкальная карьера — лучшее, что с ним случалось в жизни.

Примечательно, что еще несколько месяцев назад он объявил о завершении карьеры. Что послужило толчком к принятию столь быстрого решения — неизвестно. Однако музыкант рассказал, что теперь будет выступать, даже если будет болен. Ведь, по его словам, живые концерты — смысл жизни.

Кстати, в сентябре 2022 года артист выпустил свой 13-й сольный альбом Patient Number 9, который был номинирован на лучший рок-альбом на премии Грэмми-2023, а его заглавный трек с участием Джеффа Бека — на лучшую рок-песню и лучшее рок-исполнение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Оззи Осборн объявлял о завершении карьеры. Тогда знаменитость признавался, что здоровье его подвело и он устал. Все началось четыре года назад, когда Осборн попал в аварию и повредил позвоночник. Музыкант делал все возможное, чтобы вернуться в профессию, но отголоски травмы дают о себе знать. Оказалось, что его тело не было физически готова к нагрузкам на концертах.

Кто знает, может за это время рокер все-таки пришел в форму.