Премьер Венгрии Орбан заявил, что часть Украины — это венгерская земля

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 44

Политик отметил, что на некоторых территориях живут этнические венгры

Премьер Венгрии Орбан заявил, что часть Украины — это венгерская земля

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Часть Украины — это древняя венгерская земля. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по радио Kossuth. Он напомнил, что на этой территории живет крупная этническая община.

«Мы должны радоваться, что здесь нет войны. И что мы достаточно сильны, чтобы не дать им „втянуть нас в войну“», — отметил Орбан.

Он также добавил, что Америка ведет пропагандистскую кампанию на территории Венгрии. По словам Орбана, боевые действия зашли в тупик, поскольку Запад во главе с Америкой продолжает снабжать Украину оружием и деньгами. Только от этого зависит, сколько будет продолжаться противостояние. В интервью премьер-министр также заявил, что невозможно представить, что кто-то сможет победить ядерную державу.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия опасается новых военных конфликтов из-за потерь позиций Западом.

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