Инфекционист Поздняков предупредил о способности кори обнулять иммунитет

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Полина Долгова
Полина Долгова 55

Инфекционист Поздняков: у тех, кто перенес корь, может исчезнуть иммунитет к другим заболеваниям

Инфекционист Поздняков предупредил о способности кори обнулять иммунитет

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Человек, перенесший корь, может легко заболеть даже тем, к чему ранее был крепкий иммунитет.

У тех, кто перенес корь, может исчезнуть иммунитет к другим заболеваниям. Об этом рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков в интервью URA.RU.

Заболевания являются очень сильным иммуносупрессивным фактором, то есть их главная особенность — «сажать» здоровье. Человек, перенесший корь, может легко заболеть даже тем, к чему ранее был крепкий иммунитет.

Поздняков отмечает, что заболевание требует серьезного карантина, так как инфекция — самая заразная из всех известных, ее показатель заразности равен 100%. То есть при контакте и чувствительности вероятность заболеть — абсолютная. По этой причине при кори применяют самые требовательные карантинные меры. Например, из-за одного случая закрывают все здание.

Роспотребнадзор сообщил об ухудшении ситуации с корью еще в середине апреля.

Три факультета Московского государственного университета были переведены в дистанционный формат из-за подозрения на корь. Кандидат медицинских наук по иммунологии Николай Крючков заявил о том, что заболевание может спровоцировать такие осложнения, как коревая пневмония, а также отит.

Ранее 5-tv.ru писал, нужно ли повторно прививаться от кори, если прошло много времени.

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