При покушении на Захара Прилепина погиб его охранник
Автомобиль писателя взорвали в Нижегородской области.
Фото: www.globallookpress.com / Lilly
Во время взрыва автомобиля Захара Прилепина погиб его охранник, перевозивший писателя. Как стало известно 5-tv.ru, в машине на момент покушения было два человека.
Инцидент произошел в районе поселка Пионерское, на пути к населенному пункту. По данным Telegram-канала 112, дочь Захара Прилепина была на месте взрыва, но успела выйти из машины за несколько секунд до взрыва.
Захара Прилепина госпитализировали в ближайшую больницу. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что Прилепин «в порядке». Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.
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