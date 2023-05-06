При покушении на Захара Прилепина погиб его охранник

Во время взрыва автомобиля Захара Прилепина погиб его охранник, перевозивший писателя. Как стало известно 5-tv.ru, в машине на момент покушения было два человека.

Инцидент произошел в районе поселка Пионерское, на пути к населенному пункту. По данным Telegram-канала 112, дочь Захара Прилепина была на месте взрыва, но успела выйти из машины за несколько секунд до взрыва.

Захара Прилепина госпитализировали в ближайшую больницу. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что Прилепин «в порядке». Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.