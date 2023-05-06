Жена Захара Прилепина: семье угрожают уже далеко не первый год
Жена Захара Прилепина вышла на связь и рассказала о его состоянии
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
При покушении на Захара Прилепина погиб его близкий человек — охранник и друг.
Мария Прилепина рассказала Telegram-каналу «112» о состоянии своего мужа после покушения на убийство. Она сообщила, что ему оперативно оказывается медицинская помощь.
Также она сообщила, что их семье угрожают уже далеко не первый год, и это ни для кого не секрет. Конкретно в этот раз перед покушением угрозы не поступали.
Утром в субботу, 6 мая, в районе деревни Пионерское в Нижегородской области было совершено покушение на убийство писателя и российского политического деятеля Захара Прилепина. Известно, что под его машину была заложена бомба.
По информации 5-tv.ru в машине находилось два человека — Прилепин и его близкий друг и охранник, ветеран Донбасса с позывным «Злой». Бывший военный погиб на месте, Захар Прилепин ранен, его доставят на вертолете в Москву.
Ранее 5-tv.ru поделился лентой хронологии покушения на убийство Захара Прилепина.
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