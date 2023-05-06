Покушение на Прилепина: подобности и хронология события

Сегодня, 6 мая, в Нижегородской области было совершено покушение на Захара Прилепина. Под его машину Audi Q7 была заложена бомба, авто взорвалось на трассе, в районе деревни Пионерское в 10:40 утра.

По некоторым данным, что погиб его водитель — личный охранник Прилепина с позывным «Злой», бывший военный. Сам Прилепин тяжело ранен, у него травматическая ампутация.

Источник также сообщает, что с ними в авто была дочь писателя. Он отвозил дочь к родственникам. Ребенок, по последним данным, не пострадал — девочка вышла из машины за несколько секунд до взрыва.

Сейчас на дорогах в Нижегородской области выставляют блокпосты, ФСБ оцепило все вокруг места происшествия.

Захара Прилепина госпитализировали в ближайшую больницу. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что «Прилепин в порядке». Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как при покушении на Захара Прилепина погиб его охранник.