МВД: подозреваемый в подрыве авто Захара Прилепина задержан

Мужчину задержали «по горячим следам».
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; МВД РФ; 5-tv.ru
В нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин. Об этом сообщила 5-tv.ru официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным Telegram-канала 112, задержанным является житель Нижегородской области, недавно получивший российское гражданство, сейчас его опрашивают правоохранительные органы.
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