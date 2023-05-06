Уже совсем взрослые: Екатерина Климова показала, как выросли ее сыновья

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 292

Екатерина Климова опубликовала фото со своими взрослыми сыновьями

Уже совсем взрослые: Екатерина Климова показала, как выросли ее сыновья

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Сейчас актриса находится в отпуске в южной стране вместе со своими детьми.

Российская актриса Екатерина Климова опубликовала в социальных сетях фотографию со своими подросшими детьми от Игоря Петренко. Матвею и Корнею сейчас 16 и 14 лет, пишет New Inform.

На кадрах звезда сидит между своими сыновьями. На всех есть солнечные очки, которые спасают от ярких лучей во время отдыха в южной стране.

Екатерина Климова с сыновьями Матвеем и Корнеем Екатерина Климова с сыновьями Матвеем и Корнеем. Instagram* / klimova___ekaterina

«Если каникулы, то солнце, а значит и очки естественно)))», — написала актриса в Сети.

Всего у Екатерины Климовой четверо детей. Помимо сыновей от Игоря Петренко, у актрисы растет дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова. А в браке с актером Гелой Месхи звезда родила дочку Изабеллу.

Старший сын уже успел перерасти маму, а актриса надеется, что наследник пойдет по ее стопам и станет актером. Климова намерена отдать его в театральную школу Олега Табакова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Екатерина Климова потратила на продление молодости.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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