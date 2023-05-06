Покушение на Захара Прилепина могла организовать диверсионная группа
Силовики задержали первого подозреваемого в теракте.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Агарышев
Диверсионная группа может стоять за терактом в отношении российского писателя Захара Прилепина, сообщил источник 5-tv.ru.
Прежде силовики задержали первого подозреваемого в теракте. Вместе с тем, есть предположения, что он мог спланировать покушение не в одиночку. Причастных к покушению ищут в Подмосковье, отмечают правоохранительные органы.
Диверсионная группа с распределенными ролями может стоять за терактом, который произошел в отношении Захара Прилепина. В настоящее время идет поиск возможных соучастников преступления, отметил собеседник.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.
Сегодня утром, 6 мая, на Захара Прилепина было совершено покушение. Трагедия случилась в районе поселка Пионерское, на пути к населенному пункту. По данным Telegram-канала 112, дочь Захара Прилепина была на месте взрыва, но успела выйти из машины за несколько секунд до подрыва.
Первоначально политического деятеля госпитализировали в ближайшую больницу, затем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что «Прилепин в порядке». На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Погиб его охранник, у самого Прилепина, по информации источника, травматическая ампутация.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Пушилин прокомментировал покушение на Прилепина, обвинив в нем Киев.
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