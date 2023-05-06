Пушилин прокомментировал покушение на Прилепина, обвинив в нем Киев

У Пушилина не остается сомнений, что во всем виновен украинский режим.

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выразил свои соболезнования родным погибшего водителя, который находился в машине Захара Прилепина во время покушения.

По его словам, у него нет сомнений, что «украинский режим продолжает демонстрировать свою террористическую сущность».

«Мы девять лет на себе ощущаем всю ничтожность нынешних киевских политиков. Не имея возможности победить на поле боя, украинский режим подло выбирает целью защитников Русского мира и лидеров общественного мнения. Александр Захарченко, Арсен Павлов (Моторола), Михаил Толстых (Гиви), Дарья Дугина, Владлен Татарский…» — заявил Пушилин.

Также он выразил свои соболезнования родным погибшего и пожелал Прилепину скорейшего выздоровления.

Сегодня утром, 6 мая, на Захара Прилепина было совершено покушение. Трагедия произошла в районе поселка Пионерское, на пути к населенному пункту. По данным Telegram-канала 112, дочь Захара Прилепина была на месте взрыва, но успела выйти из машины за несколько секунд до взрыва.

Изначально писателя госпитализировали в ближайшую больницу, затем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что «Прилепин в порядке». На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Погиб его охранник, у самого Прилепина, по информации источника, травматическая ампутация.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Прилепина доставят на вертолете в Москву.