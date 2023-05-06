Пушилин прокомментировал покушение на Прилепина, обвинив в нем Киев

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 51

Пушилин выразил соболезнования семье погибшего при теракте водителя Прилепина

Пушилин прокомментировал покушение на Прилепина, обвинив в нем Киев

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Покушение на Захара Прилепина

У Пушилина не остается сомнений, что во всем виновен украинский режим.

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выразил свои соболезнования родным погибшего водителя, который находился в машине Захара Прилепина во время покушения.

По его словам, у него нет сомнений, что «украинский режим продолжает демонстрировать свою террористическую сущность».

«Мы девять лет на себе ощущаем всю ничтожность нынешних киевских политиков. Не имея возможности победить на поле боя, украинский режим подло выбирает целью защитников Русского мира и лидеров общественного мнения. Александр Захарченко, Арсен Павлов (Моторола), Михаил Толстых (Гиви), Дарья Дугина, Владлен Татарский…» — заявил Пушилин.

Также он выразил свои соболезнования родным погибшего и пожелал Прилепину скорейшего выздоровления.

Сегодня утром, 6 мая, на Захара Прилепина было совершено покушение. Трагедия произошла в районе поселка Пионерское, на пути к населенному пункту. По данным Telegram-канала 112, дочь Захара Прилепина была на месте взрыва, но успела выйти из машины за несколько секунд до взрыва.

Изначально писателя госпитализировали в ближайшую больницу, затем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что «Прилепин в порядке». На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Погиб его охранник, у самого Прилепина, по информации источника, травматическая ампутация.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Прилепина доставят на вертолете в Москву.

Тема:
Покушение на Захара Прилепина
6 мая
«Грязно и подло»: в Росгвардии отреагировали на подрыв машины Прилепина
6 мая
СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта в связи с подрывом авто Прилепина
6 мая
МВД: причиной для покушения на Прилепина могла быть месть украинских националистов
6 мая
СК РФ квалифицировал подрыв автомобиля Захара Прилепина как теракт
6 мая
Виталий Милонов обвинил британские спецслужбы в подрыве машины Захара Прилепина
6 мая
МВД: подозреваемый в подрыве авто Захара Прилепина задержан
6 мая
Захара Прилепина спасло лишь нахождение на заднем сидении автомобиля
6 мая
Прилепина планируют доставить на вертолете в Москву
6 мая
«Невозможно скрыть» — Захарова о покушении на Прилепина
6 мая
Жена Захара Прилепина: семье угрожают уже далеко не первый год
+4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Минобороны: из украинского плена возвращены трое российских летчиков
15:51
«Грязно и подло»: в Росгвардии отреагировали на подрыв машины Прилепина
15:44
Карл III коронован на престол короля Великобритании
15:32
Модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
15:22
В России внешний долг по отношению к ВВП снизился до исторического минимума
15:12
«Соображаем на троих»: Ольга Орлова впервые показала любимых мужчин

Сейчас читают

«Невозможно скрыть» — Захарова о покушении на Прилепина
Против безумной фанатки Горшенева возбудили дело
Ми-28 и Су-25 громят позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео