«Помогают России реализовать ее цели»: в США хотят ограничить помощь Украине

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 134

Foreign Affairs: республиканцы хотят взять под контроль военную помощь Украине

«Помогают России реализовать ее цели»: в США хотят ограничить помощь Украине

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Marco Gomez

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Республиканская партия считает, что нужно регулировать военную поддержку Украине. Таким образом они смогут помочь американским налогоплательщикам. Но есть недовольные.

Республиканская партия в конгрессе США хочет ограничить военную поддержку Украине. Издание Foreign Affairs опубликовало статью, где заявило, что такая идея — прямая и безвозмездная помощь России. И ограничение поддержки Украине никак не поможет американским налогоплательщикам.

«Американские налогоплательщики ничего не выиграют от усилий республиканцев ограничить поддержку Украины. Осознают они это или нет, но члены антиукраинской фракции помогают России реализовать ее цели», – пишут в статье.

По мнению республиканской партии, на Западе люди уже устали от украинского кризиса. Граждане США и Евросоюза больше не могут игнорировать рост цен и снижение уровня жизни.

Глава МИД Украины ранее заявлял, что противники военной поддержки везде. И они могут заставить Зеленского пойти на компромиссы с Россией, если контрнаступление окажется безуспешным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Евросоюзе предложили доплачивать украинским беженцам, лишь бы они вернулись домой.

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