В Евросоюзе предложили доплачивать украинским беженцам, чтобы вернуть их домой

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 59

Irish Examiner: страны ЕС могут платить вернувшимся домой украинцам

В Евросоюзе предложили доплачивать украинским беженцам, чтобы вернуть их домой

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Тема:
Украинский кризис

Так правительства намерены стимулировать украинцев возвращаться на родину.

Правительства европейских государств хотят рассмотреть вопрос о выплате социальных пособий украинцам, чтобы побудить их вернуться домой. Такую новость опубликовало издание Irish Examiner.

Недавний опрос среди украинских беженцев показал, что 41% решили остаться в Ирландии на постоянной основе, 32% не уверены в своих планах, а 24% намерены вернуться в Украину, как только это будет возможно. Как сообщается, украинским гражданам предоставлено убежище в Европейском союзе до марта 2024 года, однако возможно и продление до марта 2025 года.

В представленном Министерством юстиции излагается ряд вариантов, которые должны изучить страны, помогающие украинцам. Один из вариантов включает в себя способы «стимулирования добровольного возвращения», включая постоянное предоставление поддержки в течение определенного периода времени для обеспечения безопасности вернувшихся.

Сейчас украинцы, приехавшие в Ирландию, могут воспользоваться пособием по поиску работы, если в возрасте до 66 лет и старше получают дополнительное социальное довольствие. Они также могут воспользоваться пособием на ребенка и рядом других финансовых пособий в зависимости от их обстоятельств. Другой вариант заключается в том, что некоторые украинцы могут получить вид на жительство, в том числе те, кто работает или учится, а также те, кто не может вернуться в Украину по состоянию здоровья или гуманитарным причинам.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бельгия потратит на помощь киевскому режиму доходы с замороженных российских активов размером в 200 миллионов евро. Об этом премьер-министр страны Александер де Кроо завил на пресс-конференции.

Тема:
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