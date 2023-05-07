В СБУ не стали отвергать причастность к теракту против Захара Прилепина

В результате подрыва машины 6 мая писатель был тяжело ранен, его соратник погиб. Подозреваемый задержан, он дал признательные показания.

Служба безопасности Украины (СБУ) не стала опровергать свою причастность к теракту, в результате которого пострадал российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин. Подрыв автомобиля произошел в Нижегородской области, водитель машины погиб, пассажир был госпитализирован с множественными травмами.

«Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ», — цитирует издание «Украинская правда» представителя пресс-службы украинской спецслужбы.

Подрыв машины, в которой находился Прилепин, произошел около 11 утра 6 мая. Погибший водитель, по данным сотрудников писателя — его соратник Александр Шубин, ветеран боевых действий в Донбассе, член батальона «Оплот» Росгвардии. На место ЧП незамедлительно прибыли правоохранители, пострадавшего доставили в ближайшую больницу, позже его успешно прооперировали. Следственный комитет (СК) России квалифицировал инцидент как теракт и возбудил уголовное дело.

Подозреваемый в организации взрыва Александр Пермяков, предположительно, завербованный СБУ, задержан по горячим следам. На допросе он признался в содеянном и заявил, что сожалеет. Следствие продолжает поиски возможных подельников фигуранта. Ранее 5-tv.ru публиковал неожиданные факты из биографии Пермякова.