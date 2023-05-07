В СБУ не стали отвергать причастность к теракту против Захара Прилепина

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 47

СБУ не стала отвергать причастность к подрыву машины Прилепина

В СБУ не стали отвергать причастность к теракту против Захара Прилепина

Фото: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Покушение на Захара Прилепина

В результате подрыва машины 6 мая писатель был тяжело ранен, его соратник погиб. Подозреваемый задержан, он дал признательные показания.

Служба безопасности Украины (СБУ) не стала опровергать свою причастность к теракту, в результате которого пострадал российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин. Подрыв автомобиля произошел в Нижегородской области, водитель машины погиб, пассажир был госпитализирован с множественными травмами.

«Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ», — цитирует издание «Украинская правда» представителя пресс-службы украинской спецслужбы.

Подрыв машины, в которой находился Прилепин, произошел около 11 утра 6 мая. Погибший водитель, по данным сотрудников писателя — его соратник Александр Шубин, ветеран боевых действий в Донбассе, член батальона «Оплот» Росгвардии. На место ЧП незамедлительно прибыли правоохранители, пострадавшего доставили в ближайшую больницу, позже его успешно прооперировали. Следственный комитет (СК) России квалифицировал инцидент как теракт и возбудил уголовное дело.

Подозреваемый в организации взрыва Александр Пермяков, предположительно, завербованный СБУ, задержан по горячим следам. На допросе он признался в содеянном и заявил, что сожалеет. Следствие продолжает поиски возможных подельников фигуранта. Ранее 5-tv.ru публиковал неожиданные факты из биографии Пермякова.

Тема:
Покушение на Захара Прилепина
6 мая
Бился против ВСУ и держался один: что известно о подозреваемом в покушении на Прилепина
6 мая
В МИД РФ назвали тех, кто стоит за попыткой убийства Захара Прилепина
6 мая
Прилепина успешно прооперировали после покушения
6 мая
«Не больше 30 секунд»: как могли заминировать машину Прилепина
6 мая
Скрывался в лесу: задержан второй подозреваемый в покушении на Прилепина
6 мая
Полицейских, задержавших подозреваемого в покушении на Прилепина, наградят
6 мая
Подозреваемого в покушении на Захара Прилепина задержали: видео МВД
6 мая
Прилепина до сих пор оперируют: в больнице сообщили о состоянии писателя
6 мая
Куски по всей дороге: эксклюзивные кадры с места подрыва машины Прилепина
6 мая
Позывной «Злой»: названо имя погибшего в теракте водителя Прилепина
Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:58
Назван эффективный способ избавления от ночных кошмаров
3:24
Экс-советник Пентагона заявил, что украинцы могут восстать против Зеленского
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака
2:53
В СБУ не стали отвергать причастность к теракту против Захара Прилепина
2:29
Врач назвал виды полезных сладостей
1:57
Блеснула знанием английского: Бузова опозорилась перед новым кавалером на отдыхе

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака
Бился против ВСУ и держался один: что известно о подозреваемом в покушении на Прилепина
На загоревшихся складах с порохом в Свердловской области гремят взрывы
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео