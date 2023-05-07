«Столько удовольствия получили!» — Ольга Кузьмина устроила игры с сыном в болоте

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Полина Долгова
Полина Долгова 34

Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина устроила игры с сыном в болоте

«Столько удовольствия получили!» — Ольга Кузьмина устроила игры с сыном в болоте

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Пользователи сразу же отреагировали на столь экстремальное времяпровождение тревожными вопросами.

Звезда телесериала «Кухня» Ольга Кузьмина рассказала о том, как проводит досуг вместе со своим сыном. Об этом российская актриса поделилась в своем блоге в Instagram*.

В Сеть она выложила подборку фотографий из Беларуссии, как она лазит по болотистой местности вместе с маленьким Гордеем.

«Многие родители трясутся над детьми — не промокни, не испачкайся, не упади, не ходи, не лазай… А у нас наоборот! Пачкайся, мокни, и чем больше — тем лучше. Забрались в болото, несколько раз застряли, измазались, заляпали друг друга, повозились в грязи по пояс в буквальном смысле слова… И столько удовольствия получили!» — радостно подписала фото Кузьмина.

Пользователи сразу же отреагировали на столь экстремальное времяпровождение тревожными вопросами.

«Не страшно было? Мне после фильма „А зори здесь тихие“ очень страшно», — написал подписчица.

Таких комментариев под постом собралось много, несмотря на то, что Кузьмина отметила, что все было в пределах разумного, после прогулки они все высушили, выстирали и отогрели. Такой отдых очень понравился семье. Весь последующий день они обсуждали, как здорово провели время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Селиванов раскрыл правду о поцелуе с Агатой Муцениеце.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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