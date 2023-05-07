Хочу как в кино: как просмотр порно в подростковом возрасте портит интимную жизнь

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Рита Миронова
Рита Миронова 34

Сексолог Гулько: просмотр порно в подростковом возрасте может привести к эректильной дисфункции

Хочу как в кино: как просмотр порно в подростковом возрасте портит интимную жизнь

Фото: www.globallookpress.com / Helmut Meyer zur Capellen

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Почему эротические фильмы формируют искаженные представления о сексе и можно ли этого избежать?

Порнография может плохо сказаться на интимной жизни подростка в будущем. Недетское кино, по словам сексолога Олега Гулько, часто приводит к трудностям с оргазмом, ранней эякуляции и даже импотенции.

У подростка, увлекающегося порнографией, формируются сексуальные предпочтения и представления о сексе. Однако подростковое сознание не всегда осознает, что большинство порнографических фильмов — постановочные. Длительность полового акта там неестественно увеличена, а сексуальные предпочтения женщин искажены.

«Учитывая факт, что большинство таких фильмов постановочные, — они формируют искаженные представления как о мужской сексуальности, так и о женской. Это ведет к тому, что у мужчины могут возникнуть такие сексуальные проблемы, как эректильная дисфункция и ускоренная эякуляция», — объяснил Олег Гулько изданию Газета.ру.

Если реального сексуального опыта у человека нет, он будет ориентироваться на порно, где во время полового акта часто фигурируют различные формы унижения, агрессии, большое количество партнеров или необычные для секса места. Однако не всегда удается реализовать подобную «сцену» в жизни, поэтому человек рискует лишиться полного удовлетворения от секса.

Предотвратить негативное влияние порнографии можно, заявил Гулько. Для этого необходимо уже в подростковом возрасте формировать здоровое психосексуальное развитие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вернуть удовлетворение женщине во время интима.

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