Более десяти украинских беспилотников атаковали ночью Крым

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Губернатор Севастополя Развожаев: более десяти украинских беспилотников атаковали Крым

Более десяти украинских беспилотников атаковали ночью Крым

Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev

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Нападение на полуостров удалось отразить с помощью систем ПВО и РЭБ.

Более десяти украинских беспилотников пытались атаковать российский Крым в ночь на 7 мая. Нападение отразили системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Ночью силы ПВО и подразделения РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь <…> Всего на Крым и Севастополь было направлено этой ночью укронацистами более десяти беспилотников», — написал глава города.

Михаил Развожаев уточнил, что один беспилотник потерпел крушение в лесополосе из-за потери управления. Другой и третий сбили — в районе мыса Херсонес и над морем со стороны Северного мола.

«Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки», — подытожил губернатор Севастополя.

ВСУ уже несколько дней активно пытаются атаковать Крым и Севастополь с помощью беспилотников. Прошлое крупное нападение было отражено вечером 1 мая.

Утром минувшего дня 5-tv.ru сообщал, что система ПВО сработала на севере Крыма.

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