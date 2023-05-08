«Я так верила»: глубокое декольте не помогло Успенской соблазнить Баскова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9

Любовь Успенская попыталась соблазнить Николая Баскова глубоким декольте

«Я так верила»: глубокое декольте не помогло Успенской соблазнить Баскова

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Знаменитость выбрала для выхода на сцену с Николаем откровенный наряд, демонстрирующий все ее прелести. Почему она не смогла растопить сердце «натурального блондина»?

Певица Любовь Успенская призналась, что оказалась отвергнута Николаем Басковым. Звезды российского шоу-бизнеса выступили вместе на вручении музыкальной премии «Шансон года».

69-летняя артистка предстала перед коллегой и зрителями в роскошном черном платье из бархата со смелыми разрезами и декольте. Однако откровенный наряд не помог привлечь внимание «золотого голоса» России.

Успенская заявила, что Басков обещал ей большую любовь. Она, конечно же, обрадовалась вниманию со стороны «самого достойного и самого свободного» мужчины страны. Однако позже оказалось, что речь шла вовсе не про романтические отношения.

«Я так верила <…> А оказывается, он говорил о песне «Большая любовь», — передает шутку Успенской сайт «Вокруг ТВ».

Ранее общественность всерьез заподозрила, что исполнители закрутили роман. Успенская и Басков даже подкрепили слухи своим публичным поцелуем на одном из мероприятий. Однако Николай после признался — их связывают лишь крепкие дружеские узы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Успенская честно прокомментировала здоровье Баскова после операции.

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