Пашинян примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве

Владимир Путин пригласил в Москву армянского премьера Никола Пашиняна, зарубежный министр будет участвовать в мероприятиях ко Дню Победы. Сообщение об этом появилось на сайте кабмина Армении.

«Пашинян отправится сегодня с рабочим визитом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Премьер-министр примет участие в проводимых 9 мая мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне», — говорится в документе.

Стоит отметить, что Путин также пригласил в столицу на празднование Дня Победы президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Коллеги не только договорились о визите, но и поздравили друг друга в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В том числе политики переговорили на актуальные темы насчет международных и региональных вопросов, а также планов на текущий год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что запретили проносить на парад Победы в Москве.